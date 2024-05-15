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إسرائيل: سنقضي على كتائب حماس المتبقية في رفح وليس بالضرورة كل أعضاء الحركة هناك (العربية)

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:51
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