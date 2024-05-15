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رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحديث عن اليوم التالي للحرب في غزة فارغ من المضمون ما دامت حركة حماس قائمة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:59
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