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رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي: وزير الخارجية التركي يبلغ نظيره الأميركي أن هجمات إسرائيل على رفح غير مقبولة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:34
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