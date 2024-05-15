Advertisement

أخبار عاجلة

الخزانة الأميركية: القتال بين قوات الدعم والجيش السوداني في الفاشر أدى إلى تعريض نحو مليون مدني للخطر (الجزيرة)

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: يجب أن تنتهي معاناة المدنيين في الفاشر وندعو الجيش السوداني والدعم السريع لإنهاء القتال (الشرق)
lebanon 24
15/05/2024 19:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع في السودان (العربية)
lebanon 24
15/05/2024 19:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن: أحثّ الأطراف المسلحة على وقف التصعيد في الفاشر السودانية وحماية المدنيين بأي ثمن
lebanon 24
15/05/2024 19:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدعو القوات السودانية والدعم السريع لوقف الهجوم على الفاشر
lebanon 24
15/05/2024 19:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2024-05-15
12:43 | 2024-05-15
12:41 | 2024-05-15
12:28 | 2024-05-15
11:55 | 2024-05-15
11:45 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24