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موقع "واللا" الإسرائيلي: وفد أمني يترأسه مسؤولون في "الشاباك" أجرى مباحثات في القاهرة اليوم بشأن معبر رفح (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:53
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