Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير ردا على غالانت: يجب استبدال وزير الدفاع لتحقيق أهداف الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
15-05-2024 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية تلقي القبض على نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقي رشى (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن وزير العدل الإسرائيلي السابق حاييم رامون: الحرب لم تحقق أهدافها وعلى رئيس الأركان تقديم استقالته (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: قرار إقالة ضباط كبار بسبب حادث عمال الإغاثة تخلِ عن الجنود في خضم الحرب وخطأ فادح يدل على الضعف (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع غالانت تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن عبارات قاسية تجاه إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:29 | 2024-05-15
17:25 | 2024-05-15
17:24 | 2024-05-15
17:18 | 2024-05-15
17:16 | 2024-05-15
17:15 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24