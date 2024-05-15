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وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك سياسة تدفع نحو حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وهذا خيار سيء ويشكل خطرا على إسرائيل
Lebanon 24
15-05-2024
|
11:30
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