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الأونروا: نزوح نحو 600 ألف فلسطيني من رفح منذ تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية (الشرق)

Lebanon 24
15-05-2024 | 12:41
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