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نتنياهو: ما دامت "حماس" على حالها فلن تدخل أي جهة إلى غزة لتديرها مدنيا وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية

Lebanon 24
15-05-2024 | 12:54
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