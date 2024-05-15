Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره التركي ناقشا هاتفيا جهود تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-05-2024 | 13:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الهولندية: يتعين التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2024 00:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: وزير الخارجية بحث مع بلينكن أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
16/05/2024 00:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ما زلنا نسعى إلى اتفاق للرهائن من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
16/05/2024 00:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية الأميركي والأردني يبحثان الجهود الجارية لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
16/05/2024 00:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:29 | 2024-05-15
17:25 | 2024-05-15
17:24 | 2024-05-15
17:18 | 2024-05-15
17:16 | 2024-05-15
17:15 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24