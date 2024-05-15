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"سكاي نيوز" عن مصدرين أمنيين: مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين في هجوم لمسلحين من "داعش" على نقطة للجيش قرب كركوك

Lebanon 24
15-05-2024 | 14:26
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