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مصادر "الشرق" عن مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: دعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين

Lebanon 24
15-05-2024 | 16:01
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