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الاحتلال يقتحم مدن نابلس وطولكرم وأريحا وقلقيلية وطوباس وبيت لحم ورام الله والبيرة بالضفة

Lebanon 24
15-05-2024 | 17:24
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