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مسؤول أميركي: واشنطن تشارك وزير دفاع إسرائيل مخاوفه بشأن فرض حكم عسكري على غزة بعد الحرب

Lebanon 24
15-05-2024 | 18:17
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