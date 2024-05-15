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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في "المطلة" قرب الحدود مع لبنان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
15-05-2024
|
23:18
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