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وول ستريت جورنال: مسؤولون إسرائيليون يطرحون سرا فكرة إدارة مدنية بقيادة عربية لعدة سنوات في غزة

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:49
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