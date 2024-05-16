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الإذاعة الإسرائيلية: قوات حرس الحدود تقتل شاباً فلسطينياً حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم

Lebanon 24
16-05-2024 | 00:23
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