التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من طبرجا-جونية حتى زوق مكايل ومن الضبية حتى نهر الموت ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار وعلى الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

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