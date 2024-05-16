Advertisement

أخبار عاجلة

تايمز أوف إسرائيل: الجيش يرسل لواء إضافيا إلى رفح استعدادا لتوسيع العملية العسكرية

Lebanon 24
16-05-2024 | 01:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حتى الآن لم يتم تفعيل خطط العملية العسكرية الموسعة في رفح
lebanon 24
16/05/2024 14:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وفد من مسؤولي المخابرات المصرية أجروا محادثات في إسرائيل يوم الجمعة مع ممثلي الشاباك والجيش والموساد بشأن صفقة الرهائن والعملية العسكرية في رفح
lebanon 24
16/05/2024 14:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع استعداداً لبدء اجتياحه رفح
lebanon 24
16/05/2024 14:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية بضواحي مخيم النصيرات بدأت بسلسلة من الغارات
lebanon 24
16/05/2024 14:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:35 | 2024-05-16
07:34 | 2024-05-16
07:31 | 2024-05-16
07:30 | 2024-05-16
07:29 | 2024-05-16
07:29 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24