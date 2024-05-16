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وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا

Lebanon 24
16-05-2024 | 01:29
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