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وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا
Lebanon 24
16-05-2024
|
01:29
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