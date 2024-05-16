Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي استقبل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيل بدء القمة في المنامة.. ميقاتي التقى نظيره المغربي وغوتيريس: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها
lebanon 24
16/05/2024 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى غوتيريس في المنامة: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة
lebanon 24
16/05/2024 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء
lebanon 24
16/05/2024 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: استقبلت وزير الدفاع اليوم وجلسنا لمدة نصف ساعة وليس لديّ أي حقد تجاه أحد
lebanon 24
16/05/2024 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:38 | 2024-05-16
07:38 | 2024-05-16
07:36 | 2024-05-16
07:35 | 2024-05-16
07:34 | 2024-05-16
07:31 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24