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ميقاتي طالب باستمرار دعم عمل الاونروا في لبنان وتمويلها لما يشكله هذا الامر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:04
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