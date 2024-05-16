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ميقاتي شدد على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:05
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ميقاتي: نطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء
lebanon 24
16/05/2024 14:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/05/2024 14:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/05/2024 14:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/05/2024 14:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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