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ميقاتي شدد على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين
Lebanon 24
16-05-2024
|
04:05
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