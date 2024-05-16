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إعلام روسي: القوات الروسية المتقدمة نحو بلدة "ليبتسي" في منطقة "خاركيف" تبدأ عملية الاستيلاء عليها

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:45
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