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حزب الله يعلن ان عناصره استهدفوا ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات التجسسية المستحدثة فيها بالأسلحة الموجهة والقذائف ‏المدفعية

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:50
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