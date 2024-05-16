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بوتين: الحل العادل للقضية الفلسطينية يكتسب أهمية خاصة على خلفية التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط

Lebanon 24
16-05-2024 | 05:31
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