يديعوت أحرونوت: مدفع تابع للجيش الإسرائيلي انفجر بعدد من الجنود قرب "كيبوتس مفلاسيم" قرب قطاع غزة أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا (سكاي نيوز عربية)

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