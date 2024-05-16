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إعادة فتح السير على كورنيش المزرعة بعدما تم قطعها لبعض الوقت والسير إلى تحسّن تدريجي (التحكم المروري)

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:19
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