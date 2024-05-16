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"سي إن إن" نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: العملية شرقي رفح لا تزال محدودة لأن القتال في "جباليا" معقّد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:45
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