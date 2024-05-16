Advertisement

أخبار عاجلة

أبو الغيط: نطالب بمؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية حل الدولتين

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عباس: نطالب المجتمع الدولي بالبدء الفوري في تنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
16/05/2024 17:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت لتنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
16/05/2024 17:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نطالب الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
16/05/2024 17:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان قمة البحرين يدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين (العربية)
lebanon 24
16/05/2024 17:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2024-05-16
10:09 | 2024-05-16
10:08 | 2024-05-16
10:00 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24