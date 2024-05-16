Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني: الحرب على غزة قد تؤدي لمزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: ما تشهده المنطقة قد يدفع بالمزيد من التصعيد ويهدد أمنها واستقرارها (الشرق)
lebanon 24
16/05/2024 17:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: الحرب على غزة يجب أن تتوقف فوراً
lebanon 24
16/05/2024 17:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال لقائه الرئيس الإيطالي في روما العاهل الأردني يقول إنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/05/2024 17:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يحذر من خطورة تصعيد قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن
lebanon 24
16/05/2024 17:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2024-05-16
10:09 | 2024-05-16
10:08 | 2024-05-16
10:00 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
09:59 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24