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العاهل الأردني: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:52
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