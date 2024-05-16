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عباس: أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وأكثر من 70% من المنشآت دمرت بالكامل في القطاع

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:02
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