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"الغارديان" عن وزير خارجية إسبانيا: سياستنا ستكون ثابتة بمنع أي سفينة أسلحة لإسرائيل وتريد الرسو بموانئ البلاد

Lebanon 24
16-05-2024 | 17:17
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