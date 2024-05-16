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أخبار عاجلة
عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسي بالصواريخ
Lebanon 24
16-05-2024
|
17:29
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