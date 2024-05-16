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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بلعا شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
16-05-2024 | 17:35
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