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جامعة غنت البلجيكية قررت وقف تعاملها مع مراكز الأبحاث الإسرائيلية بعد 10 أيام من اعتصام الطلاب

Lebanon 24
16-05-2024 | 17:37
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