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وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات قبل أي عملية عسكرية في رفح

Lebanon 24
16-05-2024 | 19:36
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