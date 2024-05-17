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د.ب.أ: وزراء خارجية 13 دولة من بينهم مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة يحذرون إسرائيل من الهجوم على رفح

Lebanon 24
17-05-2024 | 00:18
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