Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤول لبناني: حزب الله قام خلال الأسبوعين الماضيين بالتصعيد أكثر ردا على التوغل الإسرائيلي في رفح

Lebanon 24
17-05-2024 | 02:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال الأسبوع الماضي قصفنا أكثر من 120 هدفا لحزب الله وقتلنا أكثر من 10 مسلحين في لبنان
lebanon 24
17/05/2024 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وكالة الأونروا لسي إن إن: نحو 50 ألف شخص غادروا مدينة رفح خلال الساعات الـ48 الماضية بعد أمر الإجلاء الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/05/2024 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة أميركية: حصلنا على معلومات حول إمكانية وقوع هجوم في موسكو خلال الأسبوعين الماضيين
lebanon 24
17/05/2024 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: أشكر الرئيس نبيه بري على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً
lebanon 24
17/05/2024 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2024-05-17
03:42 | 2024-05-17
03:35 | 2024-05-17
03:33 | 2024-05-17
03:26 | 2024-05-17
03:17 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24