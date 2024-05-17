Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: دير البلح وسط غزة الأكثر اكتظاظا وسط ظروف صعبة بعد نزوح الكثير من أهالي رفح نحوها

Lebanon 24
17-05-2024 | 03:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدثة باسم الأونروا لـ"التلفزيون العربي": عدم وجود المنظمة بغزة في هذه الظروف الأكثر تعقيدا سيكون كارثة حقيقية بحق أهالي القطاع
lebanon 24
17/05/2024 11:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية بقطاع غزة
lebanon 24
17/05/2024 11:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 6 أيار
lebanon 24
17/05/2024 11:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية: يسرّني أن أتقدّم بالشكر أولًا لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي
lebanon 24
17/05/2024 11:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2024-05-17
03:42 | 2024-05-17
03:35 | 2024-05-17
03:33 | 2024-05-17
03:17 | 2024-05-17
03:16 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24