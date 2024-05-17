23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": قذيفة إسرائيلية سقطت في حولا وأصابت شخصين
Lebanon 24
17-05-2024
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": جريحان في حولا جراء الغارة الإسرائيلية على البلدة
Lebanon 24
"لبنان 24": جريحان في حولا جراء الغارة الإسرائيلية على البلدة
17/05/2024 15:34:36
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة راشيا الفخار
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة راشيا الفخار
17/05/2024 15:34:36
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": قذيفة إسرائيلية فوق منطقة الشاليهات في الخيام
Lebanon 24
"لبنان24": قذيفة إسرائيلية فوق منطقة الشاليهات في الخيام
17/05/2024 15:34:36
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على بلدة يارون
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على بلدة يارون
17/05/2024 15:34:36
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
Lebanon 24
صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟
09:49 | 2024-05-16
16/05/2024 09:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
Lebanon 24
"ضربة كبيرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل عمليّة قام بها "حزب الله" ردّاً على اغتيال حسين مكي
12:00 | 2024-05-16
16/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:33 | 2024-05-17
حزب الله: استهدفنا مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا وقد أصابت أهدافها
08:28 | 2024-05-17
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية "حررت" 12 بلدة في مقاطعة خاركيف خلال أسبوع وتواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
08:17 | 2024-05-17
إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه باختراق مسيّرة للأجواء (العربية)
08:16 | 2024-05-17
قصف مدفعي إسرائيلي على وادي شبعا
08:12 | 2024-05-17
الجيش الإسرائيلي: استهداف منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان (العربية)
08:10 | 2024-05-17
الجيش الإسرائيلي: تم رصد نحو 75 صاروخًا اجتازت الأجواء من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض العشرات منها (سكاي نيوز عربية)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 15:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24