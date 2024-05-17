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السفير الأميركي في إسرائيل لهآرتس: أثرنا مع حكومة نتنياهو الحاجة إلى تشكيل حكومة فلسطينية بديلة لحماس في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:29
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