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رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا لن تعترف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:43
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