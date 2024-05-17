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وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية "حررت" 12 بلدة في مقاطعة خاركيف خلال أسبوع وتواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:28
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