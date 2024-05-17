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هآرتس عن السفير الأميركي بإسرائيل: إدارة بايدن تطلب من إسرائيل خطة لنقل السلطة في غزة إلى هيئة فلسطينية غير حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
17-05-2024 | 09:54
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