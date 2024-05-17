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وزير الدفاع الإسرائيلي من جبهة الشمال: أدرك حجم الضرر هنا لكن الطرف الآخر تعرض لضرر أكبر

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:26
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