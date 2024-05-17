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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون عسكريون إسرائيليون يقولون إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لحزب الله (الشرق)
Lebanon 24
17-05-2024
|
10:29
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