زعيم المعارضة في تركيا يقول إنه "بعيد كل البعد" عن بدء محادثات مع الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بشأن كتابة دستور جديد "لأن رئيس البلاد لم يلتزم بالدستور الحالي" (سكاي نيوز عربية)

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