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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تمكنا من تخليص 3 جثث لأسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباراتي مع الشاباك

Lebanon 24
17-05-2024 | 11:25
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